Eerste schooldag in nieuwe basisschool Optimum in Genk: 67 inschrijvingen

Omdat het vandaag de eerste schooldag was in basisschool Optimum in Genk stond er een springkasteel op de speelplaats en hing er versiering op. “Welkom allemaal in onze nieuwe school”, sprak coördinerend directeur Ramazan Erbas iedereen toe. Ouders vertelden opgelucht te zijn dat de school de deuren eindelijk kan openen. “Het is wel jammer voor mijn dochter, want ze is twee weken naar een andere school moeten gaan”, vertelt een moeder van drie kinderen. “Ik heb geen seconde getwijfeld om mijn kind hier les te laten volgen. Het is een methodeschool waar kinderen gestimuleerd worden elkaar te helpen. Ze gaan ook een moestuin aanleggen en met gereedschap werken, dat heb ik nog nergens anders gehoord.”