Extreem verslavende drug 'flakka' niet in opmars in Gent: "We blijven wel extra waakzaam"

'Flakka' is een designerdrug, een synthetisch amfetamine dat wetenschappelijk bekend is onder de naam alfa-PVP. De drug kan op verschillende manieren ingenomen worden, vooral als hij gesnoven of ingespoten wordt, is hij gevaarlijk. Gebruikers worden paranoïde, hallucineren of stellen heel extreem gedrag. Het reactievermogen wordt ook ernstig aangetast. De drug is extreem verslavend, het is erg moeilijk om ervan te komen. Vooral in de regio Diksmuide en Houthulst zouden er grotere groepjes gebruikers zijn.