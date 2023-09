Stad Genk sluit alle gokkantoren: “Door te gokken geraken mensen in armoede"

Betcenter heeft een gerechtelijke procedure gestart tegen de stad Genk om de sluiting ongedaan te maken. “Eén rechtszaak loopt al 1,5 jaar en zit momenteel bij de Raad van State. Ik vrees dat dat nog een tijdje kan duren”, vertelt Tekin.

De stad Genk is positief over de uitkomst van de uitspraak van de rechtbanken. Schepen Toon Vandeurzen (CD&V): “Goed nieuws is wel dat een procedure over een eerdere weigering bij de rechtbank van eerste aanleg in ons voordeel is beslist. De kans is groot dat ook hiertegen in beroep wordt gegaan. Het is uiteindelijk wachten op een arrest van de Raad van State voor een definitieve uitspraak.”