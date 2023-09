Gent start met register voor sterrenkindjes: "Erg belangrijk in het rouwproces"

Anneleen Fransen van belangenvereniging 'Boven de wolken' is heel erg blij met de beslissing. "Ik vind het fantastisch om te horen dat er ook in een grote stad als Gent een register komt. Het is belangrijk als emotionele steun voor ouders die een kindje verliezen, als signaal dat ze mogen rouwen. Almaar meer gemeenten zetten het initiatief op. Ik hoop echt dat het een sneeuwbal is die blijft rollen. In een ideale wereld kan het op termijn in heel Vlaanderen."