Geen algemeen verbod op bierfietsen in Gent, stad tikt verhuurders wel op de vingers

Gent wil dat verhuurders van bierfietsen de afspraken en regels beter naleven na enkele klachten over overlast. "We gaan de wetgeving nog eens duidelijk communiceren én benadrukken dat we ook controles uitvoeren", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) na een vraag van gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (Vooruit). Er zijn zes bierfietsverhuurders actief in de stad. Een volledig verbod is volgens de stad niet meteen haalbaar, al gaat Gent wel onderzoeken of de fiets geweerd kan worden in een bepaalde zone. Nu mogen ze sowieso al het voetgangersgebied niet in.