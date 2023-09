Gent wil boetes en zelfs gevangenisstraffen voor hardleerse krakers: "We zijn het beu"

De oppositie verwijst naar het project aan de Lübecksite. Daar richtte Gent drie jaar lang een terrein in voor 'post mobiel wonen'. Er werd opvangplaats voorzien voor een 100-tal bewoners, voornamelijk Roemeense mensen, die voorheen verspreid over de stad in geïmproviseerde woonkampen verbleven. Er wordt een link gelegd met de bewoners daar en de krakers nu. "Dat klopt niet, er is maar weet van één gezin dat op de site verbleef en nu ook in een woningkraak zit. Het is echt niet zo zwart-wit", zegt benadrukt De Clercq.