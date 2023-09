Verenigde Staten en Iran wisselen 10 gevangenen uit, deal levert Iran ook 5,5 miljard euro op

De Verenigde Staten en Iran hebben vandaag een gevangenenruil uitgevoerd. In ruil voor 5,5 tot 6,5 miljard euro aan bevroren kapitaal én vijf veroordeelde Iraniërs, kwamen vijf Amerikaans-Iraanse staatsburgers vrij uit de Evin-gevangenis in Teheran. Iran gebruikt wel vaker buitenlandse gevangenen als ruilmiddel. In mei kwam onze landgenoot Olivier Vandecasteele nog vrij in ruil voor een veroordeelde Iraanse terrorist.