"Halen wij het nog?": Grootouders voor het Klimaat trappen Vlaamse campagne af in Hasselt

"Halen wij het nog?", dat is de vraag die de Grootouders voor het Klimaat zich stellen op het Capucienenplein in Hasselt. "We doorkruisen deze week heel Vlaanderen met acties", zegt Liesbet Croughs van de Limburgse afdeling van Grootouders voor het Klimaat. "De voorbije zomer was het extreme weer niet weg te slaan uit het nieuws. We zien dat de klimaatcrisis onder ons is. Het is dus zeer dringend."