Iraanse autoriteiten arresteren 260 mensen op sterfdag van Mahsa Amini om "nieuwe protesten te voorkomen"

Volgens de veiligheidsautoriteiten werden de arrestaties verricht vanwege schendingen van de openbare veiligheid, het aanzetten tot protesten en het bezit van wapens.



Zaterdag werd al bekend dat een van de arrestanten de vader van Masha was, Amjad Amini. Hij zou korte tijd hebben vastgezeten en de boodschap hebben gekregen dat hij zich niet openlijk mag uitlaten over de dood van zijn dochter.



Volgens het Iraanse staatsbureau IRNA zijn de berichten over Amjad Amini "leugens", bedoeld om "het volk op te stoken".



Afgelopen zaterdag werd de sterfdag van Mahsa Amini herdacht met onder meer demonstraties in Teheran, Brussel, Amsterdam, Parijs, Londen, Milaan, Washington en New York. Overal was de slogan "Vrouw(en), leven, vrijheid".