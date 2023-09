Koningin Mathilde is in New York als pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, maar wat zijn dat eigenlijk?

De top in New York komt op een belangrijk moment, want de balans oogt halfweg tussen de lancering en het einddoel, niet fraai. Ondanks een beetje vooruitgang zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen al een tijdlang niet op schema, zegt VN-secretarisgeneraal António Guterres. "Vandaag is maar 15 procent van de doelstellingen op het goede spoor, en sommige gaan zelfs de verkeerde kant uit."

De belangrijkste spelbederver was de coronapandemie, met heel wat sociaaleconomische gevolgen. Ook geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, hebben de aandacht doen afnemen voor belangrijke thema's als honger, armoede en toegang tot degelijk onderwijs. Koningin Mathilde en de drie Belgische ministers Lahbib, Dermagne en Gennez zullen hun stem wel laten horen in New York. Maar de nood aan nieuwe concrete plannen en voorstellen is groot.