KU Leuven vergroot hulpaanbod voor studenten die mentaal in de knoop zitten

Het aantal studenten dat hulp zoekt, zit de laatste jaren in stijgende lijn, zegt de universiteit. "Het is een evolutie van de voorbije tien jaar", zegt Ann Gaublomme, directeur Studentenvoorzieningen (Stuvo) van de KU Leuven. "Het aantal studenten dat hulp zoekt voor mentale problemen is langzaam en gestaag gestegen. De coronaperiode was evenwel een zeer moeilijke periode."

Het gaat volgens haar om een veelheid aan mentale problemen, gaande van faalangst, stressproblemen en depressieve gevoelens. Sommige jongeren ervaren ook moeilijkheden met de overgang van tiener naar jongvolwassene en het feit dat ze voor het eerst op eigen benen staan. "We leven in een turbulente samenleving", haalt Gaublomme aan. "Er is de klimaatverandering, er zijn natuurrampen, er heerst een oorlog in Europa, er is een hoge inflatie. Voor jongeren kan dat gevoelens van onzekerheid over de toekomst met zich meebrengen."