Verenigde Naties bezorgd over grote hoeveelheden water achter twee andere Libische dammen

De overstromingen van een week geleden werden veroorzaakt doordat twee andere dammen vlak bij Derna het begaven als gevolg van storm Daniël, die in het noordoosten van Libië hevige stortregens met zich meebracht.

Experten hebben in het verleden nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van overstromingen en opgeroepen om de twee dammen, die in de jaren 1970 werden gebouwd, dringend te onderhouden, maar de opeenvolgende regeringen in het instabiele Libië gaven daar geen gevolg aan. Ook al werd Derna in het verleden al een aantal keren getroffen door overstromingen.



"Bij een grote overstroming zullen de gevolgen desastreus zijn voor de bewoners van de vallei en de stad (Derna, red.)", schreef de Libische burgerlijk ingenieur en professor Abdelwanees Ashoor vorig jaar in een publicatie van de universiteit van Sabha. Volgens een andere wetenschapper waren de dammen "versleten". Midden jaren 1980 liepen ze schade op door een hevige storm. In de jaren 1990 wees een onderzoek op barsten en scheuren. Hoewel er tien jaar geleden meer dan 2 miljoen dollar werd voorzien voor onderhoud aan de dammen, is daar niets van in huis gekomen.