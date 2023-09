Man zoekt kortste weg naar station en loopt dan maar langs de spoorweg in Boortmeerbeek

In Boortmeerbeek is een man opgepakt die langs de treinsporen wandelde. Hij zou de sporen ook overgestoken zijn om het station te bereiken. Door de spoorloper moesten de treinen erg traag rijden. "Op of naast de sporen lopen, is verboden en het is bovendien levensgevaarlijk", waarschuwt Frédéric Petit van Infrabel.