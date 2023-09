Voormalige nummer twee van bpost stapt naar de rechter: "Onterecht ontslagen omdat ik gesjoemel aankaartte"

"Er is beslist - en ik heb daar pijn in het hart van - om u te laten gaan." Met die woorden werd Jean Muls op 3 oktober 2022 ontslagen in een gesprek met de toenmalige CEO van de bpost groep, Dirk Tirez. Muls is dan nog geen jaar aan zet zijn als "nummer twee" bij het postbedrijf, in de rol van CEO van de Belgische tak van het bedrijf.

Op dat moment zit er al veel spanning op de lijn tussen Muls en Tirez. Tekenend is dan ook dat Muls het hele ontslaggesprek opnam. De kiem voor die spanning ligt al in de periode voor Muls zijn passage bij bpost. Muls was namelijk zélf kandidaat om "nummer één" te worden bij de post, maar werd in de laatste lijn voorbijgestoken door Tirez. Nadien werd hij alsnog opgevist om "nummer twee" te worden. Tot zijn ontslag in oktober 2022, dus.