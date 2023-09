Oekraïne dient klacht in tegen drie EU-lidstaten die geen Oekraïens graan willen toelaten

Oekraïne gaat stappen ondernemen tegen de drie EU-lidstaten die weigeren om zijn graan in te voeren. "We vinden het cruciaal om vast te stellen dat individuele lidstaten de import van Oekraïense goederen niet kunnen verbieden", zegt minister van Economie Julia Svyrydenko in een persbericht. "Daarom dienen we een klacht tegen hen in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO)."