Lijnbus rijdt in op stilstaand zwaar transport in Pelt: twee lichtgewonden

Een bus van De Lijn is vanmiddag achterop een zwaar transport gebotst. Het ongeval deed zich voor op de Breugelweg in Overpelt, ter hoogte van dienstencentrum Sint Oda. "Het zware transport stond stil om een kraanwagen op te laden die was ingezet bij bouwwerken aan het dienstencentrum. Waarschijnlijk heeft de buschauffeur dat te laat gezien", valt te horen bij hulpverleningszone Noord-Limburg.