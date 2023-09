Passagier met diarree krijgt zwaardere straf dan chauffeur die 200 per uur reed in Sint-Niklaas

Vorig jaar in november werd op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas een chauffeur opgemerkt die met hoge snelheid voorbij een anoniem politievoertuig reed. “We hebben het voertuig gedurende meer dan 10 kilometer achtervolgd tegen meer dan 200 kilometer per uur. Op een bepaald moment reden we 235 kilometer per uur, maar kregen we de kloof niet gedicht. Bovendien merkten we dat de bestuurder regelmatig met zijn lichten knipperde om andere bestuurders op te jagen,” stond te lezen in het proces-verbaal van de agenten die de achtervolging op de drukke snelweg uiteindelijk moesten opgeven.