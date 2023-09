Voormalig schepen voor N-VA in Meise Paul Van Doorslaer maakt overstap naar Vlaams Belang als lijsttrekker

De speerpunten van de nieuwe lijsttrekker zijn het behouden van een Vlaams karakter in de gemeente en het belang van mobiliteit.

“Er is veel vervreemding en ontnederlandsing in Meise. Daartegenover staat een lijdzaam en passief gemeentebestuur", klinkt het. Of Van Doorslaer daar verandering in wil en kan brengen? "Daar kan je als gemeentebestuur natuurlijk niet veel aan doen", geeft hij toe. "Maar we zullen de koppen bij elkaar moeten steken."