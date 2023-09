Gemengde reacties op resultaat volksraadpleging in Zwijndrecht: "Stemming is duidelijk" tot "eerder een advies"

"We hebben met een bang hartje toegekeken", vertelt schepen Steven Vervaet (Groen). "We waren heel benieuwd naar hoeveel mensen er zouden komen opdagen, maar dit aantal hadden we nooit verwacht. 40 procent opkomst bij een volksraadpleging is echt heel veel en het is gek dat je dat onderuit zou gaan halen door te zeggen dat een grote groep niet is komen stemmen, want dat is altijd zo bij een volksraadpleging."