Recordaantal Chinese gevechtsvliegtuigen in de buurt van Taiwan

Tussen zondagochtend en maandagochtend heeft Taiwan 103 Chinese gevechtsvliegtuigen geteld die tot in de buurt van het eiland kwamen en daarna rechtsomkeer maakten. 40 daarvan hebben daarbij even de mediaanlijn in de Straat van Taiwan overgestoken. Die lijn in de zeestraat tussen China en Taiwan geldt als een onofficiële grens tussen beide landen. Andere toestellen vlogen ten zuiden van het eiland.