Reuzeportret Nina Derwael gemaakt met 30.000 pleisters onthuld in Antwerpse Stadsfeestzaal

De meeste mensen kennen streetartcollectief Puncheur vooral van hun portretten van wielrenners op het asfalt. "Daar gaan we ook op zoek naar de echte persoonlijkheden en rocksterren van het wielrennen. Nina heeft ook een X-factor. Ze is meer dan een atlete en die mensen zetten we graag op een podium", zegt Thomas Daem van Puncheur. "Het was een hele eer om dit portret te mogen maken. We hebben er met 10 verschillende mensen aan gewerkt en er zijn zeker 130 tot 140 plakuren in gekropen."