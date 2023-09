Gents internationaal collectief brengt ode aan dichter Rumi, wiens verzen zelfs op het lichaam van Brad Pitt staan

De Nederlands-Iraanse schrijver Kader Abdolah publiceerde vorig jaar een boek over Rumi, “Wat je zoekt, zoekt jou”, met zijn levensverhaal én nieuwe vertalingen van zijn gedichten en verhalen. Dat boek is op korte tijd al aan z’n zevende druk toe. "Hij is de beroemdste in zijn soort en is nog altijd de beste aller tijden, want het leven brengt zulke parels slechts eenmaal voort", schrijft Kader Abdolah over Rumi. En nu is er de voorstelling “Rumi Passion”, met onder meer componist Osama Abdulrasol, zangeres en percussioniste Farnoosh Khodadadeh, met dans en natuurlijk ook de teksten van Rumi.