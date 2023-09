VN-Mensenrechtenraad: Mensenrechten in Rusland "significant verslechterd" sinds start van invasie in Oekraïne

"De situatie was de afgelopen twee decennia al voortdurend verslechterd, deels vanwege de twee oorlogen in Tsjetsjenië die in 2009 eindigden", legt Mariana Katzarova uit, die verantwoordelijk is voor het monitoren van de mensenrechten in Rusland.



Het rapport, dat tijdens de huidige zitting in Genève aan de Mensenrechtenraad zal worden gepresenteerd, lijkt geen verrassingen of wereldschokkende onthullingen te bevatten. De goedkeuring van het mandaat van de rapporteur door de Mensenrechtenraad betekende wel een nederlaag voor Moskou in de diplomatieke strijd die Rusland en de bondgenoten van Kiev sinds de invasie voeren.

In het rapport staat onder meer dat "de Russische autoriteiten de vrijheden van vereniging, vreedzame vergadering en meningsuiting, zowel online als offline, ernstig hebben beperkt en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de garanties voor een eerlijk proces fundamenteel hebben ondermijnd".