Stef won 6 medailles op de Invictus Games, maar herwon vooral zijn zin in het leven: "Dankzij de Games sta ik hier nog" 

In Düsseldorf in Duitsland zijn dit weekend de Invictus Games afgesloten, een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens hun dienst gewond raakten, fysiek of mentaal. De Invictus Games werden in 2014 voor het eerst georganiseerd in Londen, op voorzet van de Britse prins Harry. Intussen doen er honderden atleten uit verschillende landen aan mee.