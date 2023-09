Minister Somers wil logistieke medewerkers en flexi-jobs in kinderopvang

Minister Somers wil daarnaast ook de jobbonus verhogen. De jobbonus is een nettovergoeding van 600 euro voor iedereen die minder dan 2.900 euro bruto verdient. "Het is belangrijk dat we stappen zetten om mensen aan de slag te krijgen. We hebben die ambitie in ons regeerakkoord geschreven. De jobbonus vandaag is niet geïndexeerd, waardoor die langzaam uitgehold wordt. We zien een langzame achteruitgang ten opzichte van de laagste lonen. Daar moeten we iets aan doen."

Door de jobbonus te verhogen, wil de minister mensen sneller over de brug halen om aan de slag te gaan. "Voor wie aan een klein loon gaat werken, wordt het verschil met niet werken te klein. We moeten extra belonen wie werkt. Wie in moeilijke omstandigheden werkt en een klein loon verdient, mag daar meer van overhouden."