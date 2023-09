Damiaanschool Tremelo doet oproep na groot waterlek: "Nood aan computers, geld en veel meer"

De grootste vrees van Liesbeth en Karlien is het verdikt van de verzekering. "De verzekeraar is al komen kijken. Die heeft een rapport opgesteld, maar ik vrees dat de schade niet gedekt wordt.", zegt Liesbeth. "Het materiaal op onze school is niet nieuw. We gebruiken het al jaren tot het letterlijk helemaal versleten is. We vermoeden dat de verzekeringswaarde laag zal zijn."