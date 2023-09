Controversieel, flamboyant, en nu beschuldigd van seksueel misbruik: wie is Russell Brand?

De laatste jaren houdt Brand zich meer bezig met activisme en minder met entertainment. Hij spitst zich toe op eigen filmpjes die hij publiceert op YouTube en Rumble. Daarin profileert hij zich als een soort wellness-goeroe over tal van onderwerpen. Maar bovendien kant hij zich als activist tegen alles wat mainstream is. Sinds de coronapandemie in 2020 gaan zijn filmpjes vooral over samenzweringstheorieën. Enkele recente filmpjes hebben als titel: "Do these emails prove Biden is corrupt and lying" en "What really started the Hawai fires"?