1.000 leerlingen Heilig Graf in Turnhout geëvacueerd: rook in kelder van onkruidbranders

Dinsdagochtend rond 9.30 uur ging het brandalarm af in het Heilig Graf in de Apostoliekenstraat in het centrum van Turnhout, waar de basisschool en de eerste graad van het secundair gevestigd zijn. Er was rookontwikkeling in de kelder en zo'n 1.000 leerlingen werden meteen geëvacueerd. De brandweer kwam ter plaatse, maar er bleek geen brand te zijn.

De rook was ontstaan nadat arbeiders met branders onkruid wilden verwijderen aan het keldergat van de school. Daardoor waren er bladeren die tussen het kelderluik zaten, beginnen smeulen en kwam er heel wat rook in de kelder.

De school is opgelucht dat er niks ernstigs aan de hand was. "En zo hebben we onze brandoefening voor dit jaar ook al meteen gehad", lacht communicatieverantwoordelijke Sarah Lauryssen.