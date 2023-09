Antwerpse burgemeester De Wever wil hedendaagse wet op landloperij: "Nodig om overlast daklozen tegen te gaan"

"Ik ben vragende partij om eens naar de federale wetgeving te kijken op de landloperij, die is afgeschaft. Volgens mijn persoonlijke mening was dat een vergissing en hebben we een hedendaagse versie op deze wet nodig. In Nederland heeft de burgemeester bestuurlijke macht over individuen - beperkt in de tijd natuurlijk want we zijn niet meer in de middeleeuwen - en zo kan je mensen dwingend naar de hulpverlening leiden. Ik zeg niet dat de kolonie in Wortel moet terugkomen, maar een hedendaagse variant zou ons aanzienlijk kunnen helpen om de probleemgevallen toe te leiden en hun levenskwaliteit te verhogen, en ook te vermijden dat ze kosten veroorzaken bij ordehandhaving en hulpverlening, die er continu moeten achterlopen."

Sam Van Rooy antwoordde na het betoog van De Wever dat hij helemaal achter het idee staat van een hernieuwde wet op de landloperij.