Ieper krijgt asielcentrum voor 375 asielzoekers: "We zijn echt verontwaardigd"

"We zijn erg verontwaardigd dat er in Brussel totaal geen rekening gehouden wordt met onze tegenargumenten", zegt Talpe. "Dit asielcentrum is niet op maat van onze stad: het water staat de diensten nu al aan de lippen. We wilden de site van de kazerne afbreken voor woningen, bedrijven en ook sportvoorzieningen. Er zijn trouwens niet genoeg plaatsen in de kinderopvang en in het onderwijs zitten alle OKAN-klassen voor anderstalige leerlingen vol.

"Ieper is ook geen centrumstad: onze middelen zijn beperkter dan steden als Kortrijk en Roeselare. We hebben zelf veel vragen en onze bezorgdheid is groot." Volgens Talpe zijn de stads-en politiediensten ook al overbevraagd door de Oekraïense oorlogsvluchtelingen en door een ander asielcentrum vlakbij, dat van Poelkapelle.