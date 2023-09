Australische en Zuid-Koreaanse turners trainen voor WK in gloednieuwe gymhal in Kalmthout

De state of the art turnzaal heeft zo'n vijf miljoen euro gekost. Sport Vlaanderen en de gemeente Kalmthout betaalden een deel, maar Dynamika stak ook veel geld in het complex. Dat geld hopen ze terug te verdienen door de zaal te verhuren. "Dat lukt al aardig. Er komen turners van heinde en verre om hier te trainen. We organiseren ook kampjes en de turners kunnen hier zelfs in het complex blijven slapen."

Dat de zaal van wereldniveau is, bevestigt de Australische topturnster Georgia Godwin. "We kunnen ons hier perfect voorbereiden op het WK. Alle toestellen zijn gloednieuw en ze zijn van de hoogste kwaliteit. En Tom helpt ons goed, we mogen hem bijna alles vragen." De Australiërs zijn trouwens al langer dan een week aan het turnen daar in Kalmthout. "Ze hadden ook al wedstrijden in Parijs. Daar hebben ze zich hier ook op voorbereid. En ze zijn ook zo vroeg om geen last te hebben van de jetlag."