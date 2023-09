Auto rijdt in op vrachtwagen in Haasdonk bij Beveren

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur op de E17 in Haasdonk, in de richting van Gent. Een wagen reed er achteraan in op een vrachtwagen. De auto belandde daarna tegen de vangrail. De schade is groot en de autobestuurder raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de olie en brokstukken op te ruimen.

Door het ongeval was de rechterrijstrook van de E17 tijdelijk afgesloten. Dat zorgde voor vertraagd verkeer vanaf de oprit Kruibeke.