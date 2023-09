België is wél in staat om F-16's naar Oekraïne sturen, in tegenstelling tot wat Defensie beweert

Zo moet de Luchtmacht altijd 2 F-16's direct inzetbaar hebben klaarstaan voor de bewaking van het luchtruim, al verdelen we die opdracht samen met Nederland over de Benelux.



Gemiddeld (voor de jaren 2020, 2021 en 2022) gebruikte Defensie zo’n 8.920 vlieguren per jaar, of 200 uren per vliegtuig. Met 8.920 vlieguren F-16 kan de Luchtmacht dus jaar in jaar uit doen wat de regering vraagt.