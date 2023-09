Rode Kruis Vlaanderen, Oxfam België en SOS Kinderdorpen halen 565.000 euro op voor slachtoffers aardbeving Marokko

Oxfam België opende vorige maandag een noodfonds voor de slachtoffers van de aardbeving. De organisatie haalde in één dag 20.000 euro op. Momenteel staat het ingezamelde bedrag op 40.000 euro, meldt Belinda Torres Leclercq, woordvoerder van Oxfam België. “Het toont dat de solidariteit in ons land groot is en dat is uiteraard fijn om te zien. Maar de situatie in Marokko is nog steeds precair. We merken dat de noden hoog blijven, dus onze oproep blijft openstaan”, klinkt het bij Leclercq.