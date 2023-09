Bewoners appartementsgebouw in Asse al vier maanden zonder lift: “Vrouw met gebroken voet moet op achterwerk trap af”

Woonmaatschappij Providentia stuurde nog voor de zomer op 22 mei een technieker langs. Die kon enkel vaststellen dat de lift defect was. “De woonmaatschappij kan er uiteraard niets aan doen dat de lift stuk is, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat de lift snel hersteld raakt. Het gebouw is nog geen drie jaar oud, er moeten toch nog wisselstukken in reserve zijn”, vraagt bewoonster Marie-Paule zich af.