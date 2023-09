Borsbeek maakt zich klaar voor volksraadpleging van zondag over mogelijke fusie met Antwerpen

Om nog een laatste keer campagne te voeren, heeft Vlaams Belang de hele dag rondgereden met een campagnewagen waarop in grote letters "Fusie Nee" te lezen staat. "We willen zoveel mogelijk mensen aansporen om naar de volksraadpleging te komen", zegt Alfi Vervloet (Vlaams Belang). "We hopen op net zo'n grote opkomst als in Zwijndrecht, want dat was echt veel. We merken dat de meningen erg verdeeld zijn, maar er zijn zo veel nadelen aan deze fusie, zoals hogere belastingen, betalen om te mogen parkeren... Borsbeek wordt niet beter van deze fusie", aldus Vervloet.