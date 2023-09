Dansende rusthuisbewoners uit Lochristi gaan viraal op TikTok: video meer dan 20 miljoen keer bekeken

De filmpjes van dansende bewoners scoren bijzonder goed. Een vorige video haalde al eens 850.000 views, nu zijn het er dus 20,5 miljoen. "Het zijn vaak dezelfde bewoners die meedoen in de filmpjes en ze genieten daar enorm van. Eén van hen is 98 jaar. TikTok is erg gericht op de jeugd, daarom is het zo speciaal dat onze bewoners zo populair zijn. We gaan uiteraard niemand verplichten om mee te doen, de bewoners moeten het zelf plezant vinden."

De Bruyn vindt het belangrijk dat de bewoners en het rusthuis positief in beeld komen, want dat gebeurt veel te weinig, vindt ze. "Woonzorgcentra zijn in de coronaperiode enorm door het slijk gehaald. Daarom moeten we elke dag inzetten op positieve beeldvorming. En dat gaat niet alleen over de woonzorgcentra, maar ook over de ouderen zelf. Als je kijkt hoe we soms met oudere mensen omgaan. Hoe we hen vaak zien als een lastpost, als mensen die tijd van ons afnemen of mensen die niet meer deelnemen aan de maatschappij. Dat beeld moeten we dringend veranderen."