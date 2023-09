Eric Goens maakt documentaire over Olivier Vandecasteele: "Onbeschrijfelijk wat mensen meemaken in Iraanse gevangenis"

In een nieuwe televisiedocumentaire van Eric Goens vertelt hulpverlener Olivier Vandecasteele over de periode dat hij zat opgesloten in Iran. “In één van de vreselijkste gevangenissen ter wereld”, vertelt Goens in "Goeiemorgen morgen!" op Radio2. "Als je in een luxueuze cel slaapt, dan lig je met zes mensen naast elkaar op de grond en passen je armen nog net naast je lichaam. In een niet-luxueuze cel, moet je je armen op je lijf houden en ligt er nog iemand schuin bovenop je."