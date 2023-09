Eerste gerecycleerde windmolen van het land komt in Maasmechelen

In Maasmechelen komt de eerste gerecycleerde windmolen van ons land te staan. De windmolen staat al zo'n 15 jaar in Oostenrijk, maar wordt binnenkort afgebroken. Vastgoedontwikkelaar Groep Bolckmans uit Brecht, in de provincie Antwerpen, laat de turbine in Nederland vernieuwen en plaatst hem dan in Maasmechelen op het terrein van een koekjesfabriek.