"Elk weekend agressie van automobilisten tegen seingevers": noodkreet van vrijwilligers in de koers

"Het gaat relatief goed met onze seingever die is aangereden in de GP Van Looy. Voor de duidelijkheid: de auto van Lotto Dstny is niet over de man zijn benen gereden. Wat je op basis van de beelden wel kan denken." Aan het woord is Peter Stockx die afgelopen weekend met zijn organisatie Minasto Event Support de seingeving op de GP Van Looy verzorgde. Op beelden is te zien hoe een ploegauto de seingever negeert en omverrijdt.