Exhibitionist masturbeert voor de ogen van minderjarigen in Wezembeek-Oppem

De politie doet een oproep naar andere mogelijke getuigenissen. “We hadden graag geweten of er nog personen getuige of slachtoffer zijn geweest en eventueel over beeldmateriaal beschikken van de feiten", zegt korpschef Philip Beke. "De man heeft een viertal feiten bekend, maar er zijn nog meldingen geweest van een exhibitionist. We willen zeker zijn dat we deze man kunnen linken aan die andere feiten. Anders is er mogelijk nog een exhibitionist in het spel."