Berchem gaat fonteingeluiden testen die lawaai van auto's moeten camoufleren in Brilschanspark

Vanaf oktober wordt het Brilschanspark volledig vernieuwd en komen er ook een aantal nieuwe fonteinen. "Dat is voor ons de kans om ook eens naar die omgevingsgeluiden te kijken, want dat is een oud zeer. In het park hoor je heel duidelijk de auto's op de Singel, wat heel jammer is. Dus nu is de uitgelezen kans om daar iets aan te doen. Er staat nu een fontein, maar we gaan met de vernieuwingen een aantal nieuwe fonteinen plaatsen. Dat zal waarschijnlijk een grotere zijn met een aantal kleinere", zegt de districtsburgemeester.