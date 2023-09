Hardnekkige bandenstorter opgepakt in Melsbroek

Politiezone Kastze en afvalintercommunale Interza sloegen de handen in elkaar en zetten mobiele camera’s in tegen sluikstorten. En gisteravond leverde dat resultaat op zegt de burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon: “Ze hebben een verdachte kunnen identificeren. De man werd op heterdaad betrapt met een bestelwagen vol autobanden. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt. Dat wordt doorgegeven aan het parket van Halle-Vilvoorde en zij zullen moeten uitmaken of de man schuldig is. In elk geval willen we alle kosten verhalen. De man heeft lang genoeg met onze voeten gespeeld en ons dorp keer op keer vervuild.”