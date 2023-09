Ieperse korpschef bereid tot extra signalisatie bij toekomstige evenementen na 700 flitsboetes

“De zone 30 op de Meenseweg was een tijdelijke maatregel op basis van een politiereglement. De vermindering van snelheid was aangeduid: eerst naar 50 en daarna naar 30 kilometer per uur omwille van het festival. Speciaal voor de zwakke weggebruikers en festivalgangers werd de tijdelijke zone 30 ingevoerd. We moeten een evenwicht zoeken tussen de veiligheid van voetgangers en bestuurders die de vooropgestelde snelheid moeten respecteren. Het is niet aangenaam om zo’n boete in de bus te krijgen, maar het is een afweging.”