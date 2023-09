In Leuven komt transitiehuis dat gedetineerden voorbereidt op terugkeer in maatschappij

In Leuven opent volgend jaar het derde transitiehuis in ons land. Dat is een kleinschalig doorgangshuis voor gedetineerden die bijna aan het einde van hun straf zijn. Zij worden voorbereid om hun plaats in de maatschappij terug in te nemen. Er zal plaats zijn voor 16 gedetineerden. Leuven zal de derde stad zijn met een transitiehuis, na Mechelen en Gent. Dat laat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne weten.