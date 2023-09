Topchef Seppe Nobels neemt met Instroom Academy intrek in studentenrestaurant Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Chef Seppe Nobels gaat met zijn Instroom Academy koken voor de studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In de Instroom Academy leidt Nobels vluchtelingen op tot kok. Het is niet zomaar een eenmalig bezoek: het team neemt ook effectief zijn intrek in het studentenrestaurant van Campus Mutsaard.