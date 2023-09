Ondanks zware handicap, nooit genoeg zorgbudget: Joke Mariman (43) kiest voor levenseinde met hulp van artsen

Joke Mariman, 43 jaar en zwaar gehandicapt, heeft met behulp van artsen haar leven beëindigd. Tevergeefs getuigde ze over de ontoereikende financiële middelen van de Vlaamse overheid. Nooit kreeg ze extra zorgbudget, ook niet via een vernieuwde noodprocedure. Ze werd almaar zieker en dus besliste Joke dat haar strijd gestreden was. "Hopelijk maakt haar dood een verschil en krijgen mensen met een beperking meer plaats in de begroting", zegt Dave Ceule van Onafhankelijk Leven.