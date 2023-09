Enkelband of niet? Rechter buigt zich op dit moment over verdere aanhouding Sven Pichal

Nadat de beslissing over de verdere aanhouding van radiomaker Sven Pichal vorige week werd uitgesteld door een "uitzonderlijke situatie", buigt de kamer van inbeschuldigingstelling zich vandaag opnieuw over de zaak. De advocaten van Pichal hebben deze voormiddag gepleit, maar geven geen commentaar. "Dat hoort tot de privésfeer", aldus Walter Damen. De "uitzonderlijke situatie" is ondertussen wel uitgeklaard. Er ontbraken volgens de advocaten van Pichal enkele belangrijke documenten in het dossier.