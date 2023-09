Ook Katy Perry verkoopt haar rechten op vijf albums en negen hits en is 210 miljoen euro rijker

Het gaat om de albums "One of the boys" (2008), "Teenage dream" (2010), "Prism" (2013), "Witness" (2017) en "Smile" (2020) die negen (Amerikaanse) nummer 1-hits bevatten waaronder "Roar", "Hot n cold", "Firework" en "I kissed a girl".



Litmus Music, het rechtenbedrijf in handen van investeringsbedrijf The Carlyle Group, zegt in een persbericht dankbaar te zijn. "Dankbaar om opnieuw samen te werken met zo'n betrouwbare partner die integriteit uitstraalt in alles wat ze doet." Litmus omschrijft Katy Perry als "een creatieve visionair".