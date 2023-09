Kraan van bouwwerf valt om op woning in Mechelen: schade aan dak en gevel 

Het was even schrikken maandagnamiddag toen de bewoners van een woning op de Stuivenbergbaan in Mechelen plots een hijskraan van een werf op hun dak hoorden vallen. "Het was een enorme klap. Ik dacht dat we eraan waren", zegt de bewoonster. "We zijn meteen naar buiten gelopen en zagen toen dat de kraan tegen ons huis was gevallen. Er is schade aan het dak en de zijgevel, maar binnen lijkt er geen schade te zijn." De woning in aanbouw raakte ook beschadigd.